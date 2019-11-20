«НАШЕ Радио» приглашает на выставку старейшей художественной школы Москвы
При поддержке «НАШЕго Радио» 26 ноября открывается выставка, посвященная 85-летию первой художественной школы Москвы – Детской художественной школы имени В.А. Серова.
Ознакомится с произведениями основателей школы, преподавателей и учеников можно будет в выставочном зале Московского Союза Художников до 30 ноября.
Детская художественная школа имени В.А. Серова основана в 1934 году, ее директором на сегодняшний день является правнучка великого русского художника Екатерина Серова. С 1956 года старейшая художественная школа столицы располагается в особняке на улице Пречистенка, дом 32 строение 1.
Целью учебного заведения является развитие у юных художников образного восприятия, эстетического воспитания, приобщение к культурным ценностям мировой культуры, а также приобретению и трансформации профессиональных навыков. ДХШ имени В.А. Серова совместно с Фондом Валентина Серова работают над сохранением творческих традиций, которые закладывались поколениями.
Режим работы выставочного зала Московского Союза Художников (ул. Кузнецкий мост д.20/6/9с1): со вторника по пятницу вход с 12 до 19 часов; понедельник выходной.
Ранее НСН сообщала, что «НАШЕ Радио» с 12 ноября запускает акцию «Сам себе пилот», в рамках которой будет разыграно три сертификата на обучение пилотированию вертолета. Активные радиослушатели пройдут теоретический инструктаж, познакомятся с главными особенностями возникновения подъемной силы, тонкостями конструкции и управления вертолетом, а также порядком использования воздушного пространства.
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