«НАШЕ Радио» приглашает на выставку старейшей художественной школы Москвы

При поддержке «НАШЕго Радио» 26 ноября открывается выставка, посвященная 85-летию первой художественной школы Москвы – Детской художественной школы имени В.А. Серова.

Ознакомится с произведениями основателей школы, преподавателей и учеников можно будет в выставочном зале Московского Союза Художников до 30 ноября.

Детская художественная школа имени В.А. Серова основана в 1934 году, ее директором на сегодняшний день является правнучка великого русского художника Екатерина Серова. С 1956 года старейшая художественная школа столицы располагается в особняке на улице Пречистенка, дом 32 строение 1.