«НАШЕ Радио» обучит пилотированию вертолета

«НАШЕ Радио» с 12 ноября запускает акцию «Сам себе пилот», в рамках которой будет разыграно три сертификата на обучение пилотированию вертолета.

Активные радиослушатели пройдут теоретический инструктаж, познакомятся с главными особенностями возникновения подъемной силы, тонкостями конструкции и управления вертолетом, а также порядком использования воздушного пространства.