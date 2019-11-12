«НАШЕ Радио» обучит пилотированию вертолета

12 ноября 201915:27

«НАШЕ Радио» с 12 ноября запускает акцию «Сам себе пилот», в рамках которой будет разыграно три сертификата на обучение пилотированию вертолета.

Активные радиослушатели пройдут теоретический инструктаж, познакомятся с главными особенностями возникновения подъемной силы, тонкостями конструкции и управления вертолетом, а также порядком использования воздушного пространства.

Стала известна дата проведения фестиваля «НАШЕго Радио» «ЧАРТОВА ДЮЖИНА»

Практическая часть обучения предполагает прямое управление вертолетом под руководством опытного пилота-инструктора с налетом не менее 2,5 тыс часов. Напомним, скорость вертолета составляет порядка 180 км/ч.

Партнером акции является компания «Аэро Бэйс», которая откроет свой парк легких вертолетов Робинсон Р44 для победителей акции «НАШЕго Радио». Конкурс продлиться до 25 ноября, подробнее о нем можно узнать на сайте www.nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Ранее НСН сообщала, что 14 ноября при поддержке «НАШЕго Радио» в отеле AZIMUT Санкт-Петербург пройдет международное боксерское шоу «Короли нокаутов». Со-ведущим мероприятия впервые станет резидент «НАШЕго Радио» Александр Бон.



Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: НАШЕ Радио
ТЕГИ:Наше РадиоАкцияВертолётОбучение