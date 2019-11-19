«НАШЕСТВИЕ» меняет продажу билетов на 2020 год
«НАШЕ Радио» и Оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» анонсировали начало продажи билетов на грандиозный «open air» 2020 года. Музыкальный праздник будет длиться в режиме non-stop три дня с 24 по 26 июля в живописном месте Тверской области – в Большом Завидове.
Организаторы отмечают, что 21-ое «НАШЕСТВИЕ» наполнится атмосферой карнавального веселья, и, призывают всех зрителей облачиться в яркие костюмы и создать свои уникальные запоминающиеся образы.
На «НАШЕСТВИИ» 2020 года будет организовано три палаточных лагеря: Ленинград VIP, Москва и Свердловск. При этом, «Ленинград VIP» будет увеличен и займет всю территорию прошлогоднего палаточного городка «Ленинград». Здесь, например, предполагается выделение импровизированных улочек, их освещение, установка пунктов для зарядки мобильных телефонов и многое другое.
Изменения коснуться и стоянки для транспорта. Так билеты будут делиться на четыре категории: «Мотоцикл», «Автомобиль», «Микроавтобус» и «Автодом» и проехать на стоянку можно будет только в соответствии с приобретенным билетом. От типа транспортного средства будет зависеть и количество парковочных билетов, по которым зрители смогут неограниченное количество раз входить и выходить с территории парковки. А получить такой пропуск с 2020 года получиться лишь при условии, что по билету был осуществлен въезд транспорта на стоянку.
Еще одним нововведением станет то, что продажа билетов категории SUPER VIP и бронирование палатки в палаточной гостинице или же номера в ближайшем отеле будет производиться только онлайн.
При этом, только на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru и только до 1 декабря 2019 года именные билеты на «НАШЕСТВИЕ» можно приобрести по эксклюзивной цене.
Напомним, в 2019 году фестиваль отметил 20-летний юбилей. Музыкальный праздник посетили более 200 тыс. человек. 143 артиста и коллектива подарили 6 тыс. минут отличной музыки в течение четырех летних дней.
Ранее НСН сообщала, что концерты в год 20-летия «НАШЕго Радио» пройдут в ДК имени «Горбунова» 14-15 декабря. В этих стенах, где зарождался фестиваль «НАШЕСТВИЕ», на сцену выйдут те же артисты, что и 20 лет назад: Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., «Маша и Медведи», PEP-SEE, «Запрещённые Барабанщики», «Леприконсы», TOTAL и другие.
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