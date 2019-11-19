«НАШЕСТВИЕ» меняет продажу билетов на 2020 год

Изменения коснуться и стоянки для транспорта. Так билеты будут делиться на четыре категории: «Мотоцикл», «Автомобиль», «Микроавтобус» и «Автодом» и проехать на стоянку можно будет только в соответствии с приобретенным билетом. От типа транспортного средства будет зависеть и количество парковочных билетов, по которым зрители смогут неограниченное количество раз входить и выходить с территории парковки. А получить такой пропуск с 2020 года получиться лишь при условии, что по билету был осуществлен въезд транспорта на стоянку.

Еще одним нововведением станет то, что продажа билетов категории SUPER VIP и бронирование палатки в палаточной гостинице или же номера в ближайшем отеле будет производиться только онлайн.

При этом, только на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru и только до 1 декабря 2019 года именные билеты на «НАШЕСТВИЕ» можно приобрести по эксклюзивной цене.

Напомним, в 2019 году фестиваль отметил 20-летний юбилей. Музыкальный праздник посетили более 200 тыс. человек. 143 артиста и коллектива подарили 6 тыс. минут отличной музыки в течение четырех летних дней.

Ранее НСН сообщала, что концерты в год 20-летия «НАШЕго Радио» пройдут в ДК имени «Горбунова» 14-15 декабря. В этих стенах, где зарождался фестиваль «НАШЕСТВИЕ», на сцену выйдут те же артисты, что и 20 лет назад: Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, S.P.O.R.T., «Маша и Медведи», PEP-SEE, «Запрещённые Барабанщики», «Леприконсы», TOTAL и другие.







