Население «новой» Москвы за 10 лет увеличилось в 2,5 раза

По его словам, за 10 лет с момента присоединения ТиНАО население увеличилось в 2,5 раза и сейчас насчитывает 650 тысяч человек, при этом интерес жителей не ослабевает, так как здесь «самое большое количество предложений на рынке жилья относительно других округов»/

«Многие, особенно молодые семьи, которые жили в «старой» Москве... сегодня могут продать квартиру или съехать с арендного жилья, купить в ТиНАО просторную комфортную квартиру в два раза дешевле, но большей площадью, в благоустроенных районах, рядом с парками», - отметил он.

Жидкин отметил, что также растёт интерес со стороны инвесторов, и за 10 лет в ТиНАО проинвестировано 3 трлн рублей.

Он добавил, что во всей «новой» Москве, в том числе в ТиНАО, за прошедшее время создано почти 200 тысяч рабочих мест практически во всех сферах: производство, логистика, социальные объекты, малый и средний бизнес, строительство и другие.

Ранее в пресс-служба мэра и правительства столицы заявили, что за 10 лет в Новой Москве было построено и реконструировано 335 километров дорог.

