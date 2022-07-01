За 10 лет в ТиНАО было построено 335 км дорог

За 10 лет в Новой Москве было построено и реконструировано 335 километров дорог, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Также отмечается, что еще 86 километров дорог и более 20 искусственных сооружений будет возведено в ТиНАО до 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что ключевыми объектами проекта стали Варшавское и Калужское шоссе, участок от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги в Подольске, а также часть Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Сообщается, что в связи с улучшением дорожных цепочек количество автобусных маршрутов выросло на 77%, а ежедневный поток пассажиров наземного общественного транспорта увеличился на 152%.