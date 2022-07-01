До 2035 года в ТиНАО создадут более 80 парков

До 2035 года в ТиНАО создадут 86 парков не только за счет бюджета, но и за счет застройщиков. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, за десять лет было создано более 20 парков. Он добавил, что в проекте активно работают девелоперы и застройщики.

Отмечается, что в 2022 году в поселении Краснопахорское будет открыт историко-мемориальный парк «Редут 1812 года», а в поселении Филимонковское - парк «Марьинский ручей».

Жидкин также сообщил, что во Внуковском ведется благоустройство общественного пространства на улице Авиаконструктора Петлякова и на территории возле ЖК «Новые Ватутинки» в Десеновском, а в поселке Рогово реализуется проект по созданию парка для детей.