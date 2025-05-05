Население Москвы достигло 13,3 млн человек
Численность населения столицы увеличилась на почти пять тысяч человек и составила 13,3 млн человек в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Глава города Сергей Собянин отметил, что стабильное увеличение населения является признаком всех мировых мегаполисов. По его словам, столица остается одним из городов России, который сохраняет естественный прирост.
По данным Росстата, население Москвы на 1 октября 2021 года составляло 13 млн человек, а в 2010 было лишь 11,7 млн. В Московской области также стало больше жителей. В 2010-м их было 7,7 млн, а в 2021 их стало уже 9 млн.
Ранее президент России Владимир Путин оценил вклад Москвы в экономику России, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меликов: Жизни раненных в Махачкале гражданских лиц ничего не угрожает
- Пляжный футбольный клуб «Спартак» снялся с Чемпионата и Кубка России 2025 года
- Население Москвы достигло 13,3 млн человек
- Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москве
- Спецслужбы отработали на Красной площади технику защиты гостей в случае ЧП
- Эрдоган и Трамп обсудили Украину, Иран и Газу
- Создатели «Русов против ящеров» сообщили о создании прототипов новой игры
- Акинфеев хочет запатентовать товарный знак отбитого пенальти на ЧМ-2018
- Трамп обвинил Демократическую партию в новой попытке импичмента
- Народный артист России Николай Горохов умер во Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru