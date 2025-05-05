Население Москвы достигло 13,3 млн человек

Численность населения столицы увеличилась на почти пять тысяч человек и составила 13,3 млн человек в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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Глава города Сергей Собянин отметил, что стабильное увеличение населения является признаком всех мировых мегаполисов. По его словам, столица остается одним из городов России, который сохраняет естественный прирост.

По данным Росстата, население Москвы на 1 октября 2021 года составляло 13 млн человек, а в 2010 было лишь 11,7 млн. В Московской области также стало больше жителей. В 2010-м их было 7,7 млн, а в 2021 их стало уже 9 млн.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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