Население Москвы достигло 13,3 млн человек

Глава города Сергей Собянин отметил, что стабильное увеличение населения является признаком всех мировых мегаполисов. По его словам, столица остается одним из городов России, который сохраняет естественный прирост.

По данным Росстата, население Москвы на 1 октября 2021 года составляло 13 млн человек, а в 2010 было лишь 11,7 млн. В Московской области также стало больше жителей. В 2010-м их было 7,7 млн, а в 2021 их стало уже 9 млн.

Ранее президент России Владимир Путин оценил вклад Москвы в экономику России, напоминает НСН.

