Росстат: Побит рекорд по количеству въездов мигрантов

По данным Росстата, демографы связывают рекорд с изменениями в сборе статистики. Без учёта цифровизации и продления временной регистрации реальный прирост мог составить 100—150 тыс. человек.

Увеличение миграционного прироста вызвано более полным учётом мигрантов в связи с переходом на формы электронного взаимодействия с Министерством внутренних дел РФ.

Ранее стало известно, что суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

