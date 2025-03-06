Росстат: Побит рекорд по количеству въездов мигрантов
В России в прошлом году миграционный прирост составил 568,5 тыс. человек, достигнув максимума с 1995 года, сообщает РБК.
По данным Росстата, демографы связывают рекорд с изменениями в сборе статистики. Без учёта цифровизации и продления временной регистрации реальный прирост мог составить 100—150 тыс. человек.
Увеличение миграционного прироста вызвано более полным учётом мигрантов в связи с переходом на формы электронного взаимодействия с Министерством внутренних дел РФ.
Ранее стало известно, что суды выслали из России на треть больше нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru