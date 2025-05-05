Путин оценил вклад Москвы в экономику России

Доля Москвы в экономике России превысила 20%, обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным. По оценке главы государства, мегаполис развивается хорошими темпами практически по всем направлениям, в том числе в плане инвестиций.

Градоначальник уточнил, что за последний год экономика Москвы показала рост в 5,5%. При этом за шесть последним лет, в том числе с учетом пандемии коронавируса и санкций рост составил 25%.

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Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Собянин также обратил внимание, что средняя продолжительность жизни жителей столицы приблизилась к 80 годам. Это, по словам мэра, соответствует мировым результатам.

Сергей Собянин сообщил, что масштабная программа реконструкции и модернизации поликлиник столицы будет завершена в текущем году. Среди прочего Москва также продолжит программу поддержки Луганска и Донецка.

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Фото: kremlin.ru
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