Экспрессия и агрессия: Почему водители BMW чаще других нарушают ПДД
Ян Хайцеэр заявил НСН, что водитель BMW – это чаще всего человек средних лет, любящий быструю езду, активный и экспрессивный.
Маркетологи автомобильных компаний закладывают определенный характер в машину, что влияет и на манеру езды водителя, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Аналитики сервиса LendingTree выяснили, владельцы каких автомобилей чаще всего попадают в аварии и нарушают правила на дорогах США. Они изучили страховые данные почти за весь 2025 год. Лидером антирейтинга стала BMW, на долю этого авто приходится 44,9 инцидента на тысячу водителей. Второе место занял Ram с результатом 44,7. Tesla, год назад возглавлявшая список, опустилась на третью строчку с показателем 42,8. В число брендов с высоким уровнем нарушений также попали Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai и Toyota. Хайцеэр раскрыл, как это работает.
«Автомобили BMW в этом списке присутствовали всегда. Причиной всегда считалось то, что это как бы спортивный автомобиль, на нем ездят более агрессивно. Плюс считается, что люди с соответствующим характером его покупали. Я могу сказать, что это маркетинг. Маркетинг заставляет людей покупать ту или иную машину, что и вырабатывает ту или иную модель поведения. Например, реклама намекает, если человек активный, ездит быстро, ему нужен BMW. Зачастую это и не так, но так работает маркетинг. Например, Mercedes-Benz считается размеренной машиной, для спокойного человека, BMW для более активных людей, которые любят нажать на педаль газа», - объяснил он.
По его словам, водитель BMW – это чаще всего человек средних лет, любящий быструю езду, активный и экспрессивный.
«Мы ничего с этим сделать не можем, маркетологи нас просчитали, еще лет 50 назад. Раньше машину делали инженеры, а теперь маркетологи. Маркетологи оценивают своего потенциального потребителя, определяют целевую аудиторию. Водитель BMW – это чаще всего человек средних лет, любящий быструю езду, активный, с высоким достатком. Но главное, что есть экспрессия и иногда даже агрессия. Это потенциальный портрет покупателя таких машин. При этом я хочу сказать, что достаток здесь не самый главный показатель, это меньше влияет на характер езды», - заключил собеседник НСН.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН отмечал, что россияне европейским автомобильным брендам по-прежнему доверяют больше, чем остальным, однако из-за роста цен готовы рассматривать альтернативные варианты.
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