«Автомобили BMW в этом списке присутствовали всегда. Причиной всегда считалось то, что это как бы спортивный автомобиль, на нем ездят более агрессивно. Плюс считается, что люди с соответствующим характером его покупали. Я могу сказать, что это маркетинг. Маркетинг заставляет людей покупать ту или иную машину, что и вырабатывает ту или иную модель поведения. Например, реклама намекает, если человек активный, ездит быстро, ему нужен BMW. Зачастую это и не так, но так работает маркетинг. Например, Mercedes-Benz считается размеренной машиной, для спокойного человека, BMW для более активных людей, которые любят нажать на педаль газа», - объяснил он.

По его словам, водитель BMW – это чаще всего человек средних лет, любящий быструю езду, активный и экспрессивный.

«Мы ничего с этим сделать не можем, маркетологи нас просчитали, еще лет 50 назад. Раньше машину делали инженеры, а теперь маркетологи. Маркетологи оценивают своего потенциального потребителя, определяют целевую аудиторию. Водитель BMW – это чаще всего человек средних лет, любящий быструю езду, активный, с высоким достатком. Но главное, что есть экспрессия и иногда даже агрессия. Это потенциальный портрет покупателя таких машин. При этом я хочу сказать, что достаток здесь не самый главный показатель, это меньше влияет на характер езды», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН отмечал, что россияне европейским автомобильным брендам по-прежнему доверяют больше, чем остальным, однако из-за роста цен готовы рассматривать альтернативные варианты.

