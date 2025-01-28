Нарышкин предложил обсудить тему прав на украинские земли
Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин предложил историками возглавляемого им Российского исторического общества обсудить тему прав на украинские земли. Об этом пишет «Парламентская газета».
Отвечая на вопрос о возможности раздела территории Украины разными странами в будущем, он указал, что эта тема «имеет очень глубокую предысторию».
По его словам, он предложил обсудить этот вопрос «с исторической точки зрения».
«И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии... И мы обязательно это сделаем», - заключил Нарышкин.
Ранее президента РФ Николай Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить своё существование, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Таксиста задержали за кражу у клиента сумки с двумя миллионами рублей
- В России на 38% вырос выпуск легковых автомобилей
- На границе у россиян конфискуют мясную и молочную продукцию из ЕС
- Минстрой разработал требования к отделке квартир
- Бобунец: Задержанный поэт Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»
- «Страхи и травмы»: Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб
- Предстоятель епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП
- Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров
- Тарантино заявил, что взял паузу в кинематографе минимум до 2026 года
- СМИ: Фицо назвал угрозу снять санкции с России способом надавить на Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru