Нарышкин предложил обсудить тему прав на украинские земли

Отвечая на вопрос о возможности раздела территории Украины разными странами в будущем, он указал, что эта тема «имеет очень глубокую предысторию».

По его словам, он предложил обсудить этот вопрос «с исторической точки зрения».

«И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии... И мы обязательно это сделаем», - заключил Нарышкин.

Ранее президента РФ Николай Патрушев допустил, что в 2025 году Украина может прекратить своё существование, сообщает RT.

