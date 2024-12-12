Фицо: Украина потеряет треть своей территории
Украина в результате конфликта с Россией потеряет треть своей территории, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в беседе с газетой Folha de S.Paulo.
По мнению политика, Киев лишится части земель, но украинской стороне предложат гарантии безопасности — «например, присутствие иностранных войск».
«Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считают, что украинцев предадут», — подчеркнул Фицо.
По словам премьер-министра, решением украинского конфликта может стать только прекращение огня и начало переговоров. Фицо отметил, что Киев позволил «втянуть себя в такую историю, которая не может хорошо закончиться», потеряет земли и не будет приглашен в НАТО.
Ранее в Британии предположили, что Украине придется пожертвовать территорией, если страна хочет закончить военные действия в 2025 году, пишет 360.ru.
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