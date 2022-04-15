Нарышкин пообещал россиянам, «отвернувшимся от Родины», судьбу «изменника-Мазепы»

Иван Мазепа после поражения шведов под Полтавой в 1709 году бежал из России в Османскую империю. Через несколько месяцев он умер в городе Бендеры. За измену родине он был предан гражданской казни, а также лишен всех своих наград и титулов.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 апреля в своем Telegram-канале призвал научиться отличать предателей от патриотов. Он написал, что считает, что «у тех, кто любит Родину, – очень разные лица, у предателя всегда одно лицо – лицо предателя». «Главное – вовремя отличить это лицо», — считает Медведев.

