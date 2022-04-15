Нарышкин пообещал россиянам, «отвернувшимся от Родины», судьбу «изменника-Мазепы»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин пообещал россиянам, «отвернувшимся от Родины» из-за военной спецоперации на Украине, судьбу «изменника-Мазепы».
Во время заседания заседания Российского исторического общества глава разведки уточнил, что имеет ввиду тех, кто «в эти судьбоносные дни» предпочёл стать «гражданином мира», передает РИА Новости.
Иван Мазепа после поражения шведов под Полтавой в 1709 году бежал из России в Османскую империю. Через несколько месяцев он умер в городе Бендеры. За измену родине он был предан гражданской казни, а также лишен всех своих наград и титулов.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 апреля в своем Telegram-канале призвал научиться отличать предателей от патриотов. Он написал, что считает, что «у тех, кто любит Родину, – очень разные лица, у предателя всегда одно лицо – лицо предателя». «Главное – вовремя отличить это лицо», — считает Медведев.
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