Медведев: Важно вовремя отличить лицо предателя

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал научиться отличать предателей от патриотов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Медведев назвал тему «чрезвычайно непростой». По мнению зампреда СБ, патриотизм проявляется в действиях, а не в образе мыслей, отмечает Газета.ру.

«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что враги государства — те, кто стал «хаять власть» и «нападать на героев из числа военнослужащих» на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. При этом представитель Кремля не стал относить к врагам тех, кто испугался и покинул страну, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПатриотизмРоссияДмитрий Медведев
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