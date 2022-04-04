Медведев: Важно вовремя отличить лицо предателя

Медведев назвал тему «чрезвычайно непростой». По мнению зампреда СБ, патриотизм проявляется в действиях, а не в образе мыслей, отмечает Газета.ру.

«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — подчеркнул Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что враги государства — те, кто стал «хаять власть» и «нападать на героев из числа военнослужащих» на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. При этом представитель Кремля не стал относить к врагам тех, кто испугался и покинул страну, отмечает РЕН ТВ.

