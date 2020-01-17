Наряды полиции смогут окунуться в прорубь на Крещение
В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещение Господне. По всей стране подготовлены десятки прорубей и купелей. Для обеспечения порядка в Москве будут задействованы две тысячи сотрудников полиции, МЧС и дежурных врачей.
На пресс-конференции НСН заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране Общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин заявил, что и у полицейских будет время, чтобы окунуться в прорубь.
«Полицейские, которые дежурят у купели, могут также окунуться. Из года в год количество таких полицейских увеличивается. Сам я регулярно купаюсь в эту ночь. Но все индивидуально, каждый рассчитывает свои силы», - отметил представитель МВД.
Ранее иеромонах Димитрий Першин на пресс-конференции НСН пояснил, что за нырянием в прорубь должно стоять истинное понимание праздника Богоявления, его сути.
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