Наряды полиции смогут окунуться в прорубь на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят праздник Крещение Господне. По всей стране подготовлены десятки прорубей и купелей. Для обеспечения порядка в Москве будут задействованы две тысячи сотрудников полиции, МЧС и дежурных врачей.

На пресс-конференции НСН заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране Общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин заявил, что и у полицейских будет время, чтобы окунуться в прорубь.