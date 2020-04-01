Нарушение режима карантина обернётся для здоровых россиян крупными штрафами

Россиян, не заражённых коронавирусной инфекций, но нарушающих карантинный режим, будут ждать крупные штрафы – до 300 тысяч рублей. Соответствующий закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал Владимир Путин. Накануне, 31 марта, эти изменения были одобрены на внеочередном пленарном заседании Совфеде.

Согласно документу, в том случае, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения COVID-19, ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит от 50 до 150 тысяч, а для юрлиц от двухсот тысяч до полумиллиона рублей.

Если действия нарушителя повлекли за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, однако они не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей.