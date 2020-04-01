Нарушение режима карантина обернётся для здоровых россиян крупными штрафами
Россиян, не заражённых коронавирусной инфекций, но нарушающих карантинный режим, будут ждать крупные штрафы – до 300 тысяч рублей. Соответствующий закон, вносящий поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подписал Владимир Путин. Накануне, 31 марта, эти изменения были одобрены на внеочередном пленарном заседании Совфеде.
Согласно документу, в том случае, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения COVID-19, ему будет грозить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит от 50 до 150 тысяч, а для юрлиц от двухсот тысяч до полумиллиона рублей.
Если действия нарушителя повлекли за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, однако они не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина. Его инициаторами выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно документу, нарушителям карантина грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если действия нарушителя привели к смерти человека или создали условия для массового заражения людей, полагается штраф от одного до двух миллионов рублей, либо лишение свободы на пять лет. А в случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи.
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