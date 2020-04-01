Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы по примеру ряда европейских государств приняли законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции.



Как отметил автор законодательной инициативы, депутат Кирилл Щитов, многие люди восприняли введение нерабочей недели не как призыв к самозоляции, а как еще одни майские праздники и повод сходить на шашлыки.



«Такое поведение сводит на нет все усилия наших врачей и медперсонала», - посетовал парламентарий.



Отныне тем, кто нарушит режим самоизоляции, будет грозить штраф в размере четырех тысяч рублей, если нарушитель выехал в город на транспорте — 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит 5 тысяч рублей.



Также введена административная ответственность для должностных и юридических лиц за нарушение требования о приостановке проведения мероприятий с личным присутствием граждан, за организацию работу пунктов общественного питания и розничной торговли, оказание услуг гражданам с посещением ими подобных заведений.



Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Штрафы за повторное нарушение - от 40 тысяч до 50 тысяч руб. и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей соответственно.

