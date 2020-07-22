Турецкий призвал ректоров следить за трудоустройством выпускников

В Минобрнауки заявили, что ректоры вузов должны до конца текущего года лично контролировать трудоустройство выпускников на фоне пандемии.

Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в эфире НСН отметил, что наставник всегда должен следить за карьерой учеников.

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«Я бы продлил эту историю, она вообще никак не связана с пандемией. Наставник всегда должен заботиться о том, куда ученики дальше понесут его дело. Поэтому ректор должен всегда думать об этом, это его миссия», – сказал он.

Кроме того, Турецкий в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что на российских курортах не хватает места для всех желающих отдохнуть, из-за чего приоткрыть другие страны для граждан РФ необходимо.

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ФОТО: Владимир Федорен�
ТЕГИ:РаботаВыпускникиМихаил Турецкий
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