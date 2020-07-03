Пельш нашел способ узаконить взятки в вузах

Валдис Пельш: «Но тут есть одна проблема. От 12 до 20 процентов наших жителей, а, следовательно, и учащиеся старших классов уже обладают иммунитетом к коронавирусу. Если у тебя есть антитела к коронавирусу, ты должен отвечать на вопросы о нем? Или можно просто сказать, мол, извините, мне этот вопрос по барабану. Задумайтесь над этим, уважаемые чиновники», – отметил он в беседе с НСН.

