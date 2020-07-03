Пельш нашел способ узаконить взятки в вузах
Телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящей недели.
Стартап может стать альтернативой дипломной работе в вузе
Стартап может стать альтернативой дипломной работе в 40 российских вузах уже в 2021 году. При этом стартап должен будет соответствовать той специальности, которую оканчивает студент.
Валдис Пельш: «Мы все понимаем цель стартапа. Это быстрое зарабатывание денег с целью последующей продажи бизнеса. Поэтому вы в принципе можете в качестве доказательства, что ваш стартап пошел, принести своему преподавателю какое-то количество денег, которое якобы вам принес стартап. Таким образом, мы и узаконим взятки, и сделаем все дипломные работы на пять», – подчеркнул в эфире НСН Валдис Пельш.
В ЕГЭ хотят добавить вопросы про коронавирус
В ЕГЭ по истории могут добавить вопросы про COVID-19. Это допустил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. В свою очередь министр образования Красноярского края Светлана Маковская предложила включить соответствующие вопросы и в экзамен по биологии.
Валдис Пельш: «Но тут есть одна проблема. От 12 до 20 процентов наших жителей, а, следовательно, и учащиеся старших классов уже обладают иммунитетом к коронавирусу. Если у тебя есть антитела к коронавирусу, ты должен отвечать на вопросы о нем? Или можно просто сказать, мол, извините, мне этот вопрос по барабану. Задумайтесь над этим, уважаемые чиновники», – отметил он в беседе с НСН.
Банк России выпустил первую монету из серии «Человек труда»
Банк России выпустил в обращение первую монету из серии «Человек труда», на ней изображен металлург. Номинал монеты – 10 рублей.
Валдис Пельш: «Предлагаю серию продолжить. Например, «человек мандата», там изображен депутат или сенатор, а номинал уже 10 тысяч рублей. Ну и «человек взятки», например, что тоже актуально для нашей страны. И там будут изображены представители, сами знаете, каких профессий», – прокомментировал он для слушателей НСН.
В США планируют создать духи с ароматом космоса
В США планируют создать духи с ароматом космоса. Аромат будет составляться на основе воспоминаний астронавтов, которые побывали на околоземной орбите.
Валдис Пельш: «Так как в основном в космосе болтыхаются мужчины-космонавты, то, конечно, это будут мужские запахи. Если будет женщина-астронавт, то, как минимум, это будет унисекс. И отдельно, я думаю, будут выпущены духи или одеколон с надписью «российский сектор МКС limited edition». Strong, very strong», – предположил он в интервью НСН.
Эксперты предрекли популярность синего цвета из-за одноразовых перчаток
Одноразовые перчатки, вошедшие в ежедневный обиход, могут стать причиной популярности синих оттенков в этом году. Такое мнение высказали эксперты моды.
Валдис Пельш: «Вы ошибаетесь, дорогие эксперты моды. Потому что если следовать вашей логике, то давно уже должен быть популярен прозрачный или телесный цвет, учитывая цвет основного изделия, которое мы применяем один раз», – подытожил Валдис Пельш в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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