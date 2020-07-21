Турецкий: в России не хватает места для всех отдыхающих

Михаил Турецкий : «Я абсолютный патриот в плане путешествий по родной стране, у нас колоссальные экскурсионные возможности. И, тем не менее, для всех желающих отдохнуть в нашей стране не хватает места. Это прям чувствуется, что куда бы ты ни забросил удочку, там везде много людей. И если нам чуть-чуть приоткроют дверь заграницу, мы немного рассредоточимся и не будем мешать отдыхать друг другу. Эти шесть городов всегда славились тем, что из них было легко уехать за рубеж», – заявил он в беседе с НСН.