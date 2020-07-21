Турецкий: в России не хватает места для всех отдыхающих
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Российская вакцина от Covid-19 готова
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты, готова.
Михаил Турецкий : «Я чувствую, что эта вакцина безопасна, потому что у меня есть инсайдерская информация, что сделана она на базе проверенных вакцин. Мы, на самом деле, Хор Турецкого и Soprano Турецкого, раздумываем о том, чтобы сделать эту вакцину уже сейчас. Хотя мы привыкли тестироваться, и когда ты получаешь для всего коллектива отрицательный результат, это какой-то адреналин и какое-то счастье. Поэтому может быть и не стоит лишать себя этого, продолжать тестироваться и ничего не делать», – поделился с НСН Михаил Турецкий.
Россия стала одной из самых эффективных стран в борьбе с пандемией
Россия вошла в топ-10 стран в рейтинге эффективности противодействия пандемии. Данные приводит Высшая школа экономики.
Михаил Турецкий : «Мы все наблюдаем, что Россия, Московский регион и вся страна в целом, очень успешно борется с пандемией, эпидемия идет на спад, количество летальных исходов у нас невелико, количество серьезно заболевших уменьшается. И это свидетельство того, что у нас мощная медицина, которая подсобралась и показала всему миру, что мы впереди планеты всей», – прокомментировал он в эфире НСН.
Определены города, из которых выпустят россиян за рубеж
Росавиация предложила разрешить полеты за границу из шести городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока.
Михаил Турецкий : «Я абсолютный патриот в плане путешествий по родной стране, у нас колоссальные экскурсионные возможности. И, тем не менее, для всех желающих отдохнуть в нашей стране не хватает места. Это прям чувствуется, что куда бы ты ни забросил удочку, там везде много людей. И если нам чуть-чуть приоткроют дверь заграницу, мы немного рассредоточимся и не будем мешать отдыхать друг другу. Эти шесть городов всегда славились тем, что из них было легко уехать за рубеж», – заявил он в беседе с НСН.
Ректоров призвали контролировать трудоустройство выпускников вузов
В министерстве образования и науки заявили, что ректоры должны до конца года лично контролировать трудоустройство выпускников на фоне пандемии.
Михаил Турецкий : «Я бы продлил эту историю, она вообще никак не связана с пандемией. Наставник всегда должен заботиться о том, куда ученики дальше понесут его дело. Поэтому ректор должен всегда думать об этом, это его миссия», – сказал в интервью НСН Михаил Турецкий.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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