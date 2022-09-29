Народный артист РФ Игорь Скляр собрался на фронт
Народный артист России Игорь Скляр заявил, что намерен поехать на фронт, сообщают «Народные Новости».
Говоря о своих коллегах 64-летний актёр отметил, что в сложившейся ситуации все в ответе только за себя, а он уже через трое суток отправится на службу.
«У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение и вперед на баррикады!» — заключил Скляр.
Ранее чемпион мира по боксу, депутат Госдумы 49-летний Николай Валуев заявил, что получил повестку по частичной мобилизации и в ближайшее время намерен отправиться в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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