В больнице имени Боткина подтвердили, что режиссер Митта находится в реанимации
3 июля 202315:43
Народный артист РФ, режиссер Александр Митта доставлен в больницу имени Боткина в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в медучреждении.
Отмечается, что режиссера парализовало. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на медучреждение сообщило, что Митта находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что 90-летнему режиссеру резко стало плохо. Отмечалось, что скорую помощь вызвал его сын, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru