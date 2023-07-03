В больнице имени Боткина подтвердили, что режиссер Митта находится в реанимации

Народный артист РФ, режиссер Александр Митта доставлен в больницу имени Боткина в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в медучреждении.

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Отмечается, что режиссера парализовало. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на медучреждение сообщило, что Митта находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что 90-летнему режиссеру резко стало плохо. Отмечалось, что скорую помощь вызвал его сын, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияРеанимацияРежиссер

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