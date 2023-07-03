Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали

Знаменитого режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации канала, 90-летнему Митте резко стало плохо, его частично парализовало. Отмечается, что скорую помощь вызвал сын.

В марте режиссер болел ковидом, сейчас с ним работают врачи.

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ФОТО: РИА Новости
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