Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали
3 июля 202315:03
Знаменитого режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, 90-летнему Митте резко стало плохо, его частично парализовало. Отмечается, что скорую помощь вызвал сын.
В марте режиссер болел ковидом, сейчас с ним работают врачи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru