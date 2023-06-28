СМИ: певицу Мадонну госпитализировали из-за инфекции

Он уточнил, что госпитализация произошла в минувшие выходные. У певицы развилась бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии.

Осири отметил, что Мадонна находится под наблюдением врачей. Ее состояние улучшается.

«Ожидается ее полное восстановление», - подчеркнул менеджер исполнительницы.

Выпущенный в 1984 году альбом Мадонны Like A Virgin включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США, передает «Радиоточка НСН».

