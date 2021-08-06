Памфилова: У ЦИК РФ нет плана по явке на выборы
У Центризбиркома РФ нет плана по явке на выборы депутатов Госдумы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комиссии Эллу Памфилову.
По ее словам, ей «вообще никаких «планок» не ставят, никто [ничего] не говорит». Памфилова отметила, что «очень серьезная конкуренция» ожидается на выборах глав регионов и в региональные заксобрания. «По опросам разным где-то свыше 50% желают прийти на выборы», - отметила глава ЦИК.
Как сообщалось, для избирателей и наблюдателей, не прошедших вакцинацию, не планируется ограничений на выборах в сентябре.
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