Нарколог Шуров назвал самые «пьющие» профессии

По его словам, излишний интерес к спиртному у работников силовых структур обусловлен большими нагрузками и риском для жизни.

Шуров отметил, что также много пьют политики и чиновники. Алкоголь выступает допингом от выгорания из-за большой ответственности, говорит врач.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

