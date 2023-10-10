Нарколог Шуров назвал самые «пьющие» профессии
10 октября 202315:29
Больше всего в России пьют силовики, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.
По его словам, излишний интерес к спиртному у работников силовых структур обусловлен большими нагрузками и риском для жизни.
Шуров отметил, что также много пьют политики и чиновники. Алкоголь выступает допингом от выгорания из-за большой ответственности, говорит врач.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в интернет-торговле алкоголем плюсов больше, чем минусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru