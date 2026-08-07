Представитель Глеба Самойлова ответила на требования отправить музыканта в рехаб
Слухи о плохом состоянии Глеба Самойлова во время недавнего концерта являются бредом. Об этом «Газете.Ru» заявила представитель музыканта Ольга Шпнева.
Комментируя появившиеся в соцсетях кадры с недавнего выступления Самойлова, после которых пользовали стали задавать вопросы о его состоянии и требовали отправить его в рехаб, она указала, что это «очередная заказная травля артиста».
По словам Шпневой, выгодополучателем от происходящего является брат Глеба Вадим Самойлов.
«Ему по-прежнему неймется. Вечеринка была частная, все её участники и гости довольны праздником. Но некие «умники» стянули видео с неё и вывернули всё наизнанку, в очередной раз очернив артиста», - заключила она.
Ранее три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стриминговых площадок из-за претензий к текстам ряда композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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