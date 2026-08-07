Представитель Глеба Самойлова ответила на требования отправить музыканта в рехаб

Комментируя появившиеся в соцсетях кадры с недавнего выступления Самойлова, после которых пользовали стали задавать вопросы о его состоянии и требовали отправить его в рехаб, она указала, что это «очередная заказная травля артиста».

По словам Шпневой, выгодополучателем от происходящего является брат Глеба Вадим Самойлов.

«Ему по-прежнему неймется. Вечеринка была частная, все её участники и гости довольны праздником. Но некие «умники» стянули видео с неё и вывернули всё наизнанку, в очередной раз очернив артиста», - заключила она.

Ранее три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стриминговых площадок из-за претензий к текстам ряда композиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».