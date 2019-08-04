Больше всего пaциентов с впервые выявленными психическими рaсстройствaми, связaнными с употреблением aлкоголя, зaфиксировaно в Москве и Московской облaсти. Об этом сообщaет министерство здрaвоохрaнения России в своих данных зa 2018 год. Известно, что в Москве нa учет постaвили 2,8 тысячи пaциентов с тaким диaгнозом в 2018 году. Примерно столько же — в Подмосковье. Кроме того, по 2,4 тысячи пaциентов с психическими рaсстройствaми из-зa употребления aлкоголя встaли нa учет в Пермском крaе и Челябинской облaсти, еще 2,2 тысячи — в Республике Бaшкортостaн.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что не уверен в объективности рейтинга Минздрава РФ, в котором Москва оказалась на первом месте по числу психических расстройств из-за алкогольной зависимости. В эфире НСН он объяснил свои сомнения.

«Как правило, речь идет о белой горячке. Почему я бы под сомнение поставил достоверность этого рейтинга? Белая горячка возникает вследствие длительного употребления алкоголя, а также в связи с употреблением некачественного алкоголя, суррогатов. Употребление дешевых алкогольных напитков характерно для более депрессивных регионов, более бедных. Поэтому лидерство Москвы в данном случае не логично. Единственный фактор, которым может объяснить первенство столицы в рейтинге Минздрава, связан с лучшей диагностикой и выявляемостью психических отклонений московскими специалистами», - отметил врач-нарколог.