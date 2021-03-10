Нарколаборатория по производству мефедрона ликвидирована в Кузбассе

Полиция обнаружила крупную лабораторию по производству наркотиков на территории Заводского района города Кемерово, сообщает «Российская газета».

Злоумышленники организовали подпольный цех в гараже. Произведенные психотропные вещества сбывались через собственный онлайн-магазин. Полиция изъяла более 3 килограммов мефедрона, 7 килограммов марихуаны и запрещенные в гражданском обороте химические реагенты.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключению под стражу.


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ФОТО: depositphotos.com
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