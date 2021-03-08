Глава МВД призвал ООН не легализовывать наркотические вещества
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал Оон не допустить легализации наркотиков. Как пишет «Газета.ру», об этом он заявил во время выступления на международном конгрессе по предотвращению преступности.
Российская сторона настаивает на «комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков», заявил министр. Он заявил о необходимости соблюдении международных обязательств по недопустимости национализации и выполнению профильных конвенций ООН.
Ранее Госдума приняла поправки в УК, которые предполагают ответственность за склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 595 / сут.
Умерли
89 094+368 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+11 576 / сут.
- Глава МВД призвал ООН не легализовывать наркотические вещества
- СМИ: США запланировали кибератаки на Россию
- Диетолог предостерегла о вреде остывшего кофе
- Военная прокуратура выступила против апелляции на приговор Шамсутдинову
- Столкновение фуры и легковушки в Самарской области привело к гибели семи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru