Глава МВД призвал ООН не легализовывать наркотические вещества

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал Оон не допустить легализации наркотиков. Как пишет «Газета.ру», об этом он заявил во время выступления на международном конгрессе по предотвращению преступности.

Российская сторона настаивает на «комплексном и сбалансированном решении мировой проблемы наркотиков», заявил министр. Он заявил о необходимости соблюдении международных обязательств по недопустимости национализации и выполнению профильных конвенций ООН.

Совфед одобрил наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в сети к приёму наркотиков

Ранее Госдума приняла поправки в УК, которые предполагают ответственность за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

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ФОТО: Владимир Колокольцев. Фото с сайта rbc.ru
ТЕГИ:ООННаркотикиВладимир Колокольцев
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