СМИ: Минстрой подготовил пессимистичный сценарий строительства жилья
Минстрой включил в проект строительной стратегии РФ пессимистичный сценарий, согласно которому не удастся достичь цели по ежегодному строительству 120 млн квадратных метров к 2030 году в соответствии с указом президента Владимира Путина. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ рассматривает развитие этой сферы до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Пессимистичный сценарий предусматривает, что в 2030 году ввод жилья составит 100 млн кв. м, в 2035-м — 118 млн.
Также этот путь развития допускает, что 2024 году ввода жилья снизится до 72 млн кв. м, что на 22% меньше показателей 2021 года. Основной спад ожидает многоквартирные дома — минус 33% (до 29 млн кв. м).
В то же время в проекте стратегии прописаны базовый и агрессивный варианты развития отрасли, согласно которым в 2030 году удастся построить 120 млн квадратов жилья, и этот уровень сохранится на следующие пять лет.
Источник РБК сообщает, что рассмотрение документа намечено на июль. Минстрой продолжает работу над стратегией, в том числе учитывая мнения заинтересованных ведомств, профессионального и бизнес-сообщества, и говорить о содержании документа до его официального утверждения преждевременно.
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