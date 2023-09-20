Направлявшихся в Приднестровье ученых из России и Азии не пустили в Молдавию

Специалисты уже два дня находятся в аэропорту Кишинева под надзором полицейских, пишет Ura.ru. Известно, что в составе группы учителя, филологи и историки.

По словам собеседника агентства, у всех ученых были документы для въезда в республику.

Ранее погранслужба Молдавии отказала во въезде россиянину, который, предположительно, участвовал в специальной военной операции, напоминает телеканал «360». По данным молдавских властей, мужчина, направлявшийся в Тирасполь , не имел права пересекать границу Молдавии.

