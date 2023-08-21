Молдавия отказала музыканту Бреговичу во въезде из-за его пророссийских взглядов

Сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию из-за пророссийских взглядов. Об этом заявил глава молдавского МВД Адриан Ефрос, добавив, что на решение повлияли и другие факторы, но не уточнил, какие.

Музыкант должен был выступить на фестивале Gustar 20 августа. По словам исполнителя, в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде, но ничего не объяснили.

В России же заявляют о недружественных шагах Молдавии. Так, 18 августа посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в российский МИД. Уточняется, что вызов посла связан с решением Кишинева сократить российскую дипмиссию.

В МИД России сообщили Дарии, что некоторым молдавским официальным лицам запрещен въезд на территории РФ, однако список этих лиц ведомство не обнародовало. 26 июля МИД Молдавии объявил о сокращении числа сотрудников российского диппредставительства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



