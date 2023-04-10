«Это не подкуп!»: Заслуженный учитель об идее платить школьникам за пятерки
Учеба – не менее тяжелый труд, чем труд взрослого человека, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с НСН поддержал идею поощрять школьников деньгами за отличные оценки, а также признался, что его школа уже давно практикует подобную схему мотивации.
Ранее Депутат Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину выплачивать старшеклассникам деньги за отличные оценки.
«Учеба – это содержательный, и по-своему тяжелый труд. А любой труд должен быть вознагражден. В нашей школе […] по итогам четверти, согласно рейтингам, вручается школьная валюта с физиономией директора и суммами. Она меняется на реальные деньги. Чем старше класс – тем старше суммы […]. Меня упрекали: «вы подкупаете детей!». Да ничего подобного», - сказал Ямбург.
Он отметил, что условные десять тысяч, которые ученик может заработать благодаря своим школьным успехам, могли бы помочь бедным семьям.
«Кстати говоря, в некоторых семьях, где бюджет очень невысок, школьники несут в дом. Я считаю, что это правильно. Это труд. И труд не менее тяжелый, чем труд взрослого человека. Я «за» руками и ногами», - резюмировал собеседник.
Ранее депутат Яна Лантрапова, комментируя идею своей коллеги, предложила повысить зарплаты учителям вместо выплат школьникам, сообщает «Радиоточка НСН».
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