Чибис заявил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого в апреле было совершено покушение, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Губернатор отметил, что находится «в боевом строю», а его реабилитация проходит на рабочем месте.