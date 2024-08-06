Чибис заявил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого в апреле было совершено покушение, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Губернатор отметил, что находится «в боевом строю», а его реабилитация проходит на рабочем месте.
Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Нападавший нанес ему ножевое ранение в живот, а в последствии объяснил свои действия неприязнью к главе региона. Чибис был госпитализирован и проходил длительное лечение.
Первое заседание по уголовному делу о нападении на главу Мурманской области пройдет 29 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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