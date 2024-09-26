Напавший на полицейского американец заявил, что не считает себя гражданином США
Американец Джозеф Татер, находящийся под следствием за нападение на сотрудника полиции, заявил в Мосгорсуде, что не считает себя гражданином США и попросил удалиться представителей посольства США в России. Об этом сообщило РИА Новости.
Фигурант заявил, что он прибыл в Россию, чтобы получить политическое убежище, и скрывается от преследования в США.
Татер устроил скандал в гостинице в августе 2024 года, отказавшись предоставить документы. После того, как правоохранители забрали его в полицейский участок, он нанес побои сотруднику полиции.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве Тимура Бажаева, который может быть сыном миллионера Мусы Бажаева, за нападение на полицейского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru