Напавший на дом Памфиловой отправлен в психлечебницу

Напавший в сентябре 2019 года на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье Бахыт Карабалаев отправлен на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошёл в ночь на 6 сентября прошлого года. Мужчина пробрался в дом Памфиловой. Он ударил главу ЦИК электрошокером, однако она оказала сопротивление злоумышленнику, схватив стул. В итоге грабитель был вынужден покинуть дом, сообщает АГН «Москва».

Позднее правоохранители выяснили, что уроженец Казахстана Бахыт Карабалаев с 2014 года находился в России без постоянного места жительства и источника дохода. Он жил в лесу недалеко от дома Памфиловой. Мужчина рассказал, что не знал, в чей дом он забрался.

В сентябре Элла Памфилова рассказала, что в ее загородном доме в Подмосковье, где она проживает постоянно, установили сигнализацию.

