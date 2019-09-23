В доме главы ЦИК Памфиловой установили сигнализацию после нападения

В загородном доме главы ЦИК Эллы Памфиловой, где на нее напали в ночь на 6 сентября, установили сигнализацию, об этом сообщает "Российская газета". Как сообщила в интервью изданию глава ЦИК, в этом доме она живет уже два года, это ее единственное жилье.

Памфилова отметила, что по-прежнему живет без охраны и является человеком "среднего достатка". Так, она рассказала, что приобрела "домик своей мечты" на деньги, вырученные с продажи единственной московской квартиры и дачу под Истрой.

Телеканал "360" напоминает, что нападение на главу ЦИК в ночь на 6 сентября по версии следствия совершил казахстанец Бахыт Карабалаев, промышлявший до этого грабежами. Карабалаев проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером.

Встретив хозяйку, которая вышла на крыльцо, он несколько раз ударил ее электрошокером. Глава ЦИК в свою очередь ударила грабителя стулом, после чего он сбежал. По его словам, выбор дома Памфиловой был случайным.

