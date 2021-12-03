НАН спрогнозировала сокращение населения на Украине

К концу 21 века население Украины сократится до 22 миллионов человек, сообщает национальная академия наук (НАН).

В ведомстве подчеркнули, что не видят способов остановки данного процесса, добавив, что спасти ситуацию смогут мигранты. По словам представителей НАН, похожие процессы происходят во многих странах Европы.

Отмечается, что в 2001 году, по результатам прошлой переписи населения, количество жителей страны составляло 48,45 миллиона человек. При этом в конце января 2020 года украинские власти попробовали переписать население с помощью анализа данных SIM-карт. По его результатам, численность населения Украины составила 37 миллионов человек, что на 11,45 миллиона меньше, чем в начале 21 века.

По данным НАН, сокращение населения Украины связано со стремительным старением украинского общества, с половым дисбалансом в пользу женщин, а также с тем, что смертность в стране превышает рождаемость.

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При этом отмечается, что мужчины на Украине умирают чаще, чем женщины. По словам представителей НАН, это связано с опасными работами и большим количеством ДТП. К тому же, в академии рассказали, что на Украине представители сильного пола совершают самоубийства чаще, чем женщины. На показатели смертности повлияла и эпидемия COVID-19.

В НАН отметили, что стабилизировать ситуацию позволят люди, прибывающие из азиатских стран, бывших республик Советского Союза и с Кавказа. В ведомстве добавили, что сейчас предпосылок для восстановления населения с помощью природного фактора – нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Перепись НаселенияНаселениеУкраина
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