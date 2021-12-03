НАН спрогнозировала сокращение населения на Украине

К концу 21 века население Украины сократится до 22 миллионов человек, сообщает национальная академия наук (НАН).

В ведомстве подчеркнули, что не видят способов остановки данного процесса, добавив, что спасти ситуацию смогут мигранты. По словам представителей НАН, похожие процессы происходят во многих странах Европы.

Отмечается, что в 2001 году, по результатам прошлой переписи населения, количество жителей страны составляло 48,45 миллиона человек. При этом в конце января 2020 года украинские власти попробовали переписать население с помощью анализа данных SIM-карт. По его результатам, численность населения Украины составила 37 миллионов человек, что на 11,45 миллиона меньше, чем в начале 21 века.

По данным НАН, сокращение населения Украины связано со стремительным старением украинского общества, с половым дисбалансом в пользу женщин, а также с тем, что смертность в стране превышает рождаемость.