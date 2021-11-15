«99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи

Глава Росстата Павел Малков объяснил, почему в переписи населения приняли участие 99% граждан. Об этом руководитель ведомства рассказал на онлайн пресс-конференции.

Перепись выявила рост численности населения в ряде городов

Малков уточнил, что речь идёт о данных, собранных из нескольких источников: от переписчиков, с портала «Госуслуги», бумажных анкет и данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года. «Это не численность. Это процент исполнения плана. Сейчас нужно убрать дубли и грязные данные», — подчеркнул глава ведомства.

Результаты переписи появятся в общем доступе в течение 2022 года. По предварительной оценке, электронную перепись на портале «Госуслуги» прошли 25 млн человек.

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