«99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи
Глава Росстата Павел Малков объяснил, почему в переписи населения приняли участие 99% граждан. Об этом руководитель ведомства рассказал на онлайн пресс-конференции.
Малков уточнил, что речь идёт о данных, собранных из нескольких источников: от переписчиков, с портала «Госуслуги», бумажных анкет и данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года. «Это не численность. Это процент исполнения плана. Сейчас нужно убрать дубли и грязные данные», — подчеркнул глава ведомства.
Результаты переписи появятся в общем доступе в течение 2022 года. По предварительной оценке, электронную перепись на портале «Госуслуги» прошли 25 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- «99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи
- Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы
- «Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
- СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
- Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь
- Пенсионерка украла из квартиры в Москве картины Врубеля и Бурлюка
- В России появятся штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложений
- Агент Гаркалина опровергла сообщения об угрозе ампутации руки у артиста
- Путин изменил состав президиума Госсовета
- Иммунолог рассказал о новом препарате против COVID-19 от ФМБА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru