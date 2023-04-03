Наместник Павел призвал верующих не покидать Киево-Печерскую лавру

«Дорогие братья и сестры, я вас прошу об одном – ни за что не уходите из Лавры, не становитесь предателями», - призвал митрополит Павел.

Также он призвал верующих приходить в обитель.

Ранее суд в Киеве назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с запретом общаться с верующими. Также он пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».



