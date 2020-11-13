«Нам бы такой деградации!» Лидер «Пилота» поспорил с Познером из-за США
Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН рассказал о своих ощущениях от поездки по Америке.
Журналист Владимир Познер заявил, что США достигли своего пика, когда был избран Джон Кеннеди. Сейчас же Америка, по его мнению, деградирует. Об этом Кеннеди написал на своем личном сайте. При этом он предположил, что США предстоит пройти через очень мучительный и тяжелый период, который будет длиться продолжительное время.
Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф в эфире НСН сравнил образ жизни россиянина и американца не в пользу соотечественников.
«Проехав всю Америку поперек от океана до океана, я могу сказать такой момент – я ни разу не видел заборов у жилых домов. Видел газончики, красивые клумбы. Максимум, участок от участка отделяется какими-то низенькими кустиками. У нас же в стране постоянно кажется, что находишься в зоне особого содержания или в месте лишения свободы. Ты едешь по улице в Краснодаре, Самаре или где-то еще и просто километры заборов – деревянный, кирпичный, бетонный – видимо, в зависимости от финансового положения хозяев. Можно сказать, они меряются заборами. Поэтому как бы там США не деградировали, но нам до них еще, мне кажется, еще очень далеко. Не буду говорить о крупных городах, я в основном ехал по дикой Америке, по маленьким городкам. И там в любом месте, хотя даже и в Мексике, ты чувствуешь себя в десятки раз безопаснее, чем в центре Питера или Москвы. Поэтому, дай Бог, нам такой деградации. Хотя я искренний патриот нашей страны, но, извините, пожалуйста!» - добавил он.
Ранее лидер группы «Пилот» раскритиковал погоню за зарплатой. Кнабенгоф заявил, что негативно относится к тем, кто «как собака» бежит туда, где приманят едой. Он считает, что предатель – это черта характера.
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