«Нам бы такой деградации!» Лидер «Пилота» поспорил с Познером из-за США

«Проехав всю Америку поперек от океана до океана, я могу сказать такой момент – я ни разу не видел заборов у жилых домов. Видел газончики, красивые клумбы. Максимум, участок от участка отделяется какими-то низенькими кустиками. У нас же в стране постоянно кажется, что находишься в зоне особого содержания или в месте лишения свободы. Ты едешь по улице в Краснодаре, Самаре или где-то еще и просто километры заборов – деревянный, кирпичный, бетонный – видимо, в зависимости от финансового положения хозяев. Можно сказать, они меряются заборами. Поэтому как бы там США не деградировали, но нам до них еще, мне кажется, еще очень далеко. Не буду говорить о крупных городах, я в основном ехал по дикой Америке, по маленьким городкам. И там в любом месте, хотя даже и в Мексике, ты чувствуешь себя в десятки раз безопаснее, чем в центре Питера или Москвы. Поэтому, дай Бог, нам такой деградации. Хотя я искренний патриот нашей страны, но, извините, пожалуйста!» - добавил он.

Ранее лидер группы «Пилот» раскритиковал погоню за зарплатой. Кнабенгоф заявил, что негативно относится к тем, кто «как собака» бежит туда, где приманят едой. Он считает, что предатель – это черта характера.

