«Предатель - черта характера». Лидер группы «Пилот» раскритиковал погоню за зарплатой
Илья Кнабенгоф специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне готовы уходить к конкурентам ради прибавки
Более половины россиян готовы уйти работать к конкурентам ради высокой зарплаты. Об этом сообщают аналитики «Работы в России».
Илья Кнабенгоф (Черт): «Друзья мои, преданность в наше время – очень редкое качество. И все книги по развитию личного роста, бизнеса, которые лично я читал, и которые написали самые успешные люди, огромная их часть посвящена такому аспекту, как преданность своей компании, своему делу. Вообще, я считаю, что предатель – это черта характера. Поэтому те люди, которых куда поманили, туда они и побегут, предатели. Это как хаски, известная порода собак, которые не признают хозяина: кто едой поманил, тот и хозяин. Вы сами знаете, как мы все к этому относимся, я лично негативно», – прокомментировал Илья Кнабенгоф в интервью НСН.
Исследование показало отношение россиян к опросам
Большинство россиян – 70 процентов – не доверяют социологическим исследованиям в полной мере. Об этом заявили эксперты центра НАФИ.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Что ж, меня лично ни разу за всю жизнь ни одна социологическая служба не спросила, что я думаю по тому или иному поводу. Для меня все эти соцопросы, до сих пор являются каким-то мифическим существом, вроде призрака. Все о нем говорят, но на самом деле его не существует. Поэтому я, конечно, не верю во все эти соцопросы. Так что я отношусь тоже к этим 70 процентам, кто бы их ни подсчитал, россиян, которые абсолютно не доверяют исследованиям социологов в нашей стране», – признался он в эфире НСН.
Первые туристы на МКС подписали контракты
Первые туристы, которые полетят на корабле компании Space X Илона Маска на МКС, подписали контракт. Сам полет намечается не ранее конца следующего года.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Я только что прочитал книжку Илона Маска. Могу сказать, что это один из тех людей, которые мне напоминают настоящего советского человека. Как человек, который вырос в СССР, я помню, как люди на кухнях все так же выпивали, как и сейчас, но все разговаривали о науке. И все мечтали о звездах, о космических перелетах, это были очень светлые, хорошие и добрые мечты. Мне кажется, что Илон Маск до сих пор своими внутренними качествами отвечает этому портрету. Если бы у нас таких людей было бы побольше на планете, возможно, мы бы изменили этот мир к лучшему. Так что, дорогие туристы, вперед, в космос», – сказал в беседе с НСН Илья Кнабенгоф.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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