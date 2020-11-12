«Предатель - черта характера». Лидер группы «Пилот» раскритиковал погоню за зарплатой

Илья Кнабенгоф (Черт): «Я только что прочитал книжку Илона Маска. Могу сказать, что это один из тех людей, которые мне напоминают настоящего советского человека. Как человек, который вырос в СССР, я помню, как люди на кухнях все так же выпивали, как и сейчас, но все разговаривали о науке. И все мечтали о звездах, о космических перелетах, это были очень светлые, хорошие и добрые мечты. Мне кажется, что Илон Маск до сих пор своими внутренними качествами отвечает этому портрету. Если бы у нас таких людей было бы побольше на планете, возможно, мы бы изменили этот мир к лучшему. Так что, дорогие туристы, вперед, в космос», – сказал в беседе с НСН Илья Кнабенгоф.

