В Москве провели первые свадьбы под водой
В столичном «Москвариуме» состоялись первые подводные церемонии бракосочетания. Две пары обменялись кольцами и произнесли свадебные клятвы в окружении морских обитателей. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС.
Церемонии были организованы к Дню работников органов ЗАГС. По словам начальника управления Светланы Уханевой, участников выбирали на основе их историй любви, и все они, включая ведущую, имели сертификаты дайверов.
Подводная часть церемонии включала традиционные элементы: марш Мендельсона, обмен кольцами и вопроc о согласии вступить в брак. Для общения под водой использовались специальные таблички, а молодожены обменялись поцелуями.
Официальная часть прошла на фоне аквариума, а подводные фотографии сделали у елки, украшенной символикой столичного ЗАГСа, передает «Радиоточка НСН».
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