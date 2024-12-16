В Москве провели первые свадьбы под водой

В столичном «Москвариуме» состоялись первые подводные церемонии бракосочетания. Две пары обменялись кольцами и произнесли свадебные клятвы в окружении морских обитателей. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС.

Церемонии были организованы к Дню работников органов ЗАГС. По словам начальника управления Светланы Уханевой, участников выбирали на основе их историй любви, и все они, включая ведущую, имели сертификаты дайверов.

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Подводная часть церемонии включала традиционные элементы: марш Мендельсона, обмен кольцами и вопроc о согласии вступить в брак. Для общения под водой использовались специальные таблички, а молодожены обменялись поцелуями.

Официальная часть прошла на фоне аквариума, а подводные фотографии сделали у елки, украшенной символикой столичного ЗАГСа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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