Налоговые службы получили доступ к банковской тайне

В течение трех дней с момента запроса банки будут обязаны предоставить налоговым организациям паспортные данные клиентов, копии документов на открытие счета, копии карточек, на которых есть подпись владельца. Также банки обяжут выдавать информацию о конкретных операциях и о выгодоприобретателях указанного физлица.

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева рассказала агентству, что подобная информация ранее могла быть получена только в ходе налоговых проверок. Целью данных нововведений является вывод денежных потоков из "серой" экономической зоны.

По словам Караваевой, налоговые ведомства хотят вынудить участников "серого" сектора платить налоги и увеличивать государственный бюджет.

