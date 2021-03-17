Налоговые службы получили доступ к банковской тайне
С 17 марта 2021 года в России расширили доступ к банковской тайне для налоговых органов. Об этом сообщает РИА Новости.
В течение трех дней с момента запроса банки будут обязаны предоставить налоговым организациям паспортные данные клиентов, копии документов на открытие счета, копии карточек, на которых есть подпись владельца. Также банки обяжут выдавать информацию о конкретных операциях и о выгодоприобретателях указанного физлица.
Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева рассказала агентству, что подобная информация ранее могла быть получена только в ходе налоговых проверок. Целью данных нововведений является вывод денежных потоков из "серой" экономической зоны.
По словам Караваевой, налоговые ведомства хотят вынудить участников "серого" сектора платить налоги и увеличивать государственный бюджет.
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