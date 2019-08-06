В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую

В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за создание помех работе медиков. В частности, речь идет об отказе пропустить автомобиль скорой помощи, сообщают argumenti.ru.

Уточняется, что поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с ними предусматривается наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до года.

До вступления поправок в силу, за аналогичное нарушение полагался штраф до 500 рублей либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что каждый пятый (21%) водитель считает, что злостных лихачей не остановят никакие наказания. Примерно столько же участников дорожного движения (21,4%), опрошенных ГИБДД, считают, что с такими нарушителями ПДД нужно бороться расширением разъяснительной работы. Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН предложил свой способ борьбы с нарушениями скоростного режима.

