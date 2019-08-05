«Кафкианский дурдом». «Синие ведерки» рассказали, что провоцирует превышения скорости

Каждый пятый (21%) водитель считает, что злостных лихачей не остановят никакие наказания. Примерно столько же участников дорожного движения (21,4%), опрошенных ГИБДД, считают, что с такими нарушителями ПДД нужно бороться расширением разъяснительной работы. А 28% уверены, что их нужно лишать прав. Также среди популярных вариантов борьбы с лихачеством повышение штрафов и технические средства контроля и принудительного снижения скорости.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН предложил свой способ борьбы с нарушениями скоростного режима.

«Проблема не в том, что штрафы у нас низкие, а в том, что организация дорожного движения находится на откровенно низком уровне. Рваный режим с постоянными скачками ограничения скорости - вот что опасно. На дорогах огромное количество ловушек с камерами. На дороге ничего не меняется, ничего не происходит, ни ремонта - ничего, но сначала знак «70», потом - «50»! Давайте поставим камеру и сделаем штраф 100 тыс. рублей. Или миллион – у нас же люди богатые! И что – человек будет тормозить в абсолютно тупой, абсурдной ситуации перед знаком, который непонятно кто поставил? Мое предложение – давайте штрафовать тех, кто ставит абсурдные знаки! Поставил идиотский знак – тебе штраф 50 млн рублей. Это не шутка! А если нет денег, будь добр посиди в тюрьме за то, что поставил людей в такое дурацкое положение. У нас все сразу станет нормально!» - заверил он.

По словам автоэксперта, у нас всегда крайние – водители. «А не те люди, которые устроили из организации дорожного движения кафкианский дурдом! Которые, скорее всего, принимают тяжелые наркотики. Их всех нужно поголовно проверить на наркоманию! Иначе объяснить этот дурдом невозможно. Или они психически нездоровые люди. Тоже нужно проверить. И тогда с организацией дорожного движения станет гораздо лучше. Вот на что нужно обращать внимание ГИБДД. Вот кого нужно проверять и «продувать». А водители должны ехать по дороге, а не выискивать камеры в кустах, не выполнять квесты «был там знак или нет?», «где я облажался?». В итоге все нервные, дерганые, тормозят непонятно где и зачем. Вот это опасно. Как только в этой области будет наведен порядок, количество инцидентов на дорогах, смертность у нас резко уменьшится», - заключил Шкуматов.

Ранее он в интервью НСН призвал обозначать камеры на дорогах, а не прятать их в кустах, как сейчас

