Накануне профессионального праздника медработников Путин особо поблагодарил военных медиков
Российский лидер Владимир Путин в канун празднования Дня медработника в России особо поблагодарил медиков за помощь жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины в ходе специальной военной операции (СВО). Глава государства участвует в церемонии открытия медицинских центров в регионах РФ по видеосвязи, сообщает ТАСС.
Президент считает, что лучшие качества медицинские работники России показывают, помогая мирным гражданам Донецкой и Луганской народных республик и других освобожденных территорий.
«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», - подчеркнул Владимир Путин.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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