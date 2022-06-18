Накануне профессионального праздника медработников Путин особо поблагодарил военных медиков

Президент считает, что лучшие качества медицинские работники России показывают, помогая мирным гражданам Донецкой и Луганской народных республик и других освобожденных территорий.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», - подчеркнул Владимир Путин.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

