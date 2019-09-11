«Наивность и непрофессионализм». Эксперт об ужесточении наказаний за нарушение ПДД

Минюсту и МВД России поручили до апреля 2020 года проработать вопрос ужесточения наказания за нарушение ПДД водителями, когда в салоне автомобиля находятся дети. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН отметил, что инициатива не повлияет на автомобилистов.

«За последнее время столько много изменений вносится и в ПДД, и в законодательство об ответственности за их нарушение, что водителей уже запутали и затерроризировали. Это признавали и сами представители ГИБДД. Ничего радикально такие изменения не дадут и не внесут, потому что такие нарушения не столь распространены. То есть водители, которые перевозят детей, в основном нормальные люди, которые понимают, что нужна повышенная осторожность в этой ситуации», - сказал эксперт.