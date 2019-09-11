«Наивность и непрофессионализм». Эксперт об ужесточении наказаний за нарушение ПДД
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН раскритиковал инициативу правительства о повышении ответственности за нарушение ПДД при перевозке детей.
Минюсту и МВД России поручили до апреля 2020 года проработать вопрос ужесточения наказания за нарушение ПДД водителями, когда в салоне автомобиля находятся дети. Соответствующее распоряжение дало правительство РФ, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН отметил, что инициатива не повлияет на автомобилистов.
«За последнее время столько много изменений вносится и в ПДД, и в законодательство об ответственности за их нарушение, что водителей уже запутали и затерроризировали. Это признавали и сами представители ГИБДД. Ничего радикально такие изменения не дадут и не внесут, потому что такие нарушения не столь распространены. То есть водители, которые перевозят детей, в основном нормальные люди, которые понимают, что нужна повышенная осторожность в этой ситуации», - сказал эксперт.
Похмелкин обвиняет правительство РФ в непрофессионализме при внесении данной инициативы на проработку.
«Крайне трудно такие нарушения выявить. У нас сейчас основной способ это фотовидеофиксация. Попробуйте вы определить, что в машине ребенок был с помощью камер. Наконец, если человек не понимает, что нужно заботится о своем ребенке сам, будучи родителем, то думать, что его заставят с помощью наказания, это большая наивность или непонимание. В любом случае это непрофессионализм. Полагаю, что предложение совершенно несостоятельное и, если оно будет реализовано, то это будет еще одна инициатива, которая повиснет в воздухе», - заключил Виктор Похмелкин.
При этом, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что считает это поручение очень важным. Читайте на сайте НСН.
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