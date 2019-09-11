В Госдуме поддержали идею ужесточения наказания за нарушения ПДД
В Государственной думе прокомментировали поручение правительства проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения ПДД, если в машине находятся несовершеннолетние. Как отмечает RT, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что считает это поручение очень важным.
По его словам, проблема заключается в том, что последствия нарушения ПДД – в тот момент, когда в автомобиле находятся дети – бывают достаточно трагичны, поскольку несовершеннолетние защищены меньше.
Напомним, ранее стало известно, что кабмин поручил Минюсту и МВД до 20 апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние, пишет Ura.ru.
Как отмечает РИА ФАН, инициатива ужесточить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей принадлежит Владимиру Путину. Кроне того, глава государства поручил разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Она нацелена на снижение смертности и травматизма на дорогах.
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