В Госдуме поддержали идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

В Государственной думе прокомментировали поручение правительства проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения ПДД, если в машине находятся несовершеннолетние. Как отмечает RT, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что считает это поручение очень важным.

По его словам, проблема заключается в том, что последствия нарушения ПДД – в тот момент, когда в автомобиле находятся дети – бывают достаточно трагичны, поскольку несовершеннолетние защищены меньше.